Cineplus Emacite terÃ¡ prÃ©-estreia do filme Trolls 2

O Cineplus Emacite terá a pré-estreia do filme Trolls 2. A estreia ocorre no dia 03 de dezembro, mas a partir desta quinta-feira (26) já será possível se encantar com o filme em Mafra. Os horários ainda serão definidos. O filme é ideal para toda a família.

Sinopse: Em Trolls 2, a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uni-los contra um mal maior.

Gênero: Animação, Comédia, Musical

Classificação: Livre

Duração: 1h34