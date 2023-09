Cineplus Emacite terÃ¡ sessÃ£o do terror Jogos Mortais X

Situado entre os eventos de Jogos Mortais I e II, o filme mostra um John Kramer (Tobin Bell) doente e desesperado, que viaja para o México para um procedimento médico arriscado e experimental na esperança de uma cura milagrosa para seu câncer – apenas para descobrir que toda a operação é uma farsa para defraudar os mais vulneráveis.

O infame assassino em série Jigsaw então retorna ao seu trabalho, virando a mesa contra os vigaristas utilizando armadilhas tortuosas, perturbadas e engenhosas para se vingar.

Kevin Greutert (Jogos Mortais 6, Jogos Mortais – O Final) dirige Jogos Mortais 10, a partir do roteiro de Peter Goldfinger e Josh Stolberg (Jogos Mortais: Jigsaw).

Sinopse: Jogos Mortais X é o décimo capítulo da famosa franquia de terror com gore e tortura Jogos Mortais, iniciada em 2004 sob direção de James Wan (Invocação do Mal, Velozes & Furiosos 7). Nesta nova sequência, John Kramer (Tobin Bell), o impiedoso assassino Jigsaw – criador dos sádicos jogos de sobrevivência – está muito doente e em busca de uma cura milagrosa. Ele decide, então, viajar para o México após ouvir falar de um inovador procedimento médico que, além de experimental, também é muito arriscado. Disposto a tentar a sorte, Kramer parte rumo à cura. Porém, ao chegar a seu destino, se depara com um ambiente macabro, e descobre que toda a operação é uma farsa para enganar pessoas vulneráveis. Agora armado com um novo propósito, o infame serial killer usará armadilhas insanas e engenhosas para virar o jogo contra os vigaristas, relembrando o motivo de ser conhecido como o terrível vilão Jigsaw.

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

Duração: 1h58 + 01 cena pós-créditos



Sessão a partir do dia 28/09: 21h

