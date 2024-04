Cineplus Emacite terÃ¡ sessÃ£o especial para pessoas com autismo

Nesta segunda-feira o Cineplus Emacite ter√° a a√ß√£o Cinema Azul. A sess√£o ter√° in√≠cio √†s 19h com o filme Kung Fu Panda 4. 🐼💙 Ela √© dedicada √†s pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

A sala do cinema vai contar com adapta√ß√Ķes inclusivas para proporcionar muito conforto na hora da divers√£o.

A entrada será gratuita mediante apresentação da carteirinha ou de um laudo médico. Os ingressos são limitados à lotação máxima do cinema. Para a alimentação haverá a venda do combo especial de R$ 10 contendo 01 pipoca pequena com 01 Coca-Cola lata.

A ação será alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 02 de abril. A ação evidencia a responsabilidade social que a rede Cineplus possui.