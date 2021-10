Cineplus Emacite terá show de stand-up com Matheus Ceará

Data: 01 de novembro

01 de novembro Horário: 20h

20h Local: Cineplus Emacite Mafra

Cineplus Emacite Mafra Ingressos: Ă venda na bilheteria e no site www.inemacineplus.com.br/ingressos-online

Matheus Ceará – Vocês Pedem, Eu Conto!

Em seu novo show de comédia, o artista volta às suas origens e traz aos palcos o personagem Matheus Ceará com a vestimenta.

O novo show aborda temas comuns à comédia e, claro ,“Vocês Pedem e Eu Conto” não poderia ser diferente, traz o público para dentro do show, abrindo para a plateia a possibilidade de pedir suas piadas preferidas.

Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará e aos oito anos de idade, mudou-se para o interior de São Paulo, daí o apelido de infância. Já nessa época começou a imitar os amigos e professores da escola.

Percebendo o seu potencial para a carreira artística, Matheus lançou, aos 14 anos, seu primeiro show de piadas, “A Boca do Riso”.

Como tinha vergonha de subir ao palco de cara limpa, adotou a indumentária comum do caipira nordestino, surgindo, assim, o personagem Matheus Ceará.

Com muito carisma e talento, através desse personagem do matuto do nordeste, Matheus venceu, em 2010, o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”, na Rede Globo, onde foi também homenageado no quadro “Arquivo Confidencial”.

Faz 5 anos que ele é um dos personagens mais queridos do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, onde é responsável por alguns dos picos de audiência.

“Socano a Bucha” foi o show que rodou por todo o Brasil em 2015, com sessões lotadas e que também pode ser assistido aqui em Stream.

Em 2016, criou o show “Inédito Para Quem Nunca Viu”, mesmo nome de seu novo DVD e CD. Rodando por todas as cidades, capitais e interior, este novo show agrada muito o público, visto que ele se apresenta o tempo todo com seu personagem de grande sucesso no programa “A Praça é Nossa”.