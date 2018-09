Cineplus Emacite terá shows de comédia stand-up

O Cineplus Emacite est√° sendo preparado para receber shows de com√©dia stand-up e outras apresenta√ß√Ķes art√≠sticas, como teatros e shows musicais. A conclus√£o de todas as melhorias est√° prevista para ocorrer em seis meses, mas j√° h√° apresenta√ß√Ķes de com√©dia agendadas para este m√™s. No pr√≥ximo dia 17, √†s 20h, haver√° show de stand-up com os comediantes Jefferson Todor e Murillo Costa. Confira a seguir a agenda completa.

PREÇO BAIXO E AÇÃO SOCIAL

Os eventos ser√£o realizados nas segundas-feiras e os ingressos ter√£o um pre√ßo popular. O objetivo √© utilizar o espa√ßo para apresenta√ß√Ķes culturais nos dias que n√£o h√° sess√Ķes de filmes, gerando assim mais uma op√ß√£o de lazer para a popula√ß√£o. Junto com o valor do ingresso, haver√° arrecada√ß√£o de alimentos que ser√£o doados posteriormente para fam√≠lias carentes e entidades beneficentes da cidade. Esta a√ß√£o faz parte da responsabilidade social da Rede Cineplus.

INVESTIMENTOS EM MELHORIAS

Para reiniciar as apresenta√ß√Ķes art√≠sticas no ambiente, a Cineplus est√° investindo em diversas melhorias. A rede tamb√©m se preocupa com a acessibilidade no local, por isso um elevador ser√° instalado em um dos acessos √† sala do cinema. No total, ser√£o investidos mais de R$ 100 mil em melhorias. Desta forma o p√ļblico poder√° curtir grandes atra√ß√Ķes culturais em um ambiente preparado especialmente para proporcionar momentos marcantes.

AGENDA

Stand-up Comedy

Dia: 17/09 (segunda-feira)

Hor√°rio: 20h

Comediantes: Jefferson Todor e Murillo Costa

Valor do ingresso: R$ 40 ou R$ 20 + 01 kg de alimento

Acompanhe a programação do Cineplus Emacite no site: www.clickriomafra.com.br/emacite

LOCAL IDEAL PARA GRANDES EVENTOS

Por ser um espaço polivalente, o Cineplus Emacite é um local ideal para a realização de diversos tipos de eventos, como os shows de stand-up, teatros, shows musicais, danças e palestras, além do cinema. Vários eventos marcantes foram realizados no Cine Emacite até o ambiente ser fechado em outubro de 2013. Em dezembro de 2016 a Rede Cineplus assumiu o cinema e desde então exibe os grandes lançamentos cinematográficos com alta tecnologia de som e projeção. E a partir de agora passará a promover grandes eventos culturais, mantendo a tradição do local de valorizar a cultura e gerar entretenimento para a população de Riomafra e região. 

O QUE √Č COM√ČDIA STAND-UP?

A com√©dia Stand-up √© um espet√°culo de humor apresentado por uma √ļnica pessoa. Nas apresenta√ß√Ķes, o artista n√£o usa nenhuma ferramenta, como cen√°rios, caracteriza√ß√£o, acess√≥rios, n√£o conta piadas prontas, √© apenas baseado nas observa√ß√Ķes do dia a dia. Os temas abordados s√£o tratados com um tom humor√≠stico e s√£o habituais os conte√ļdos relacionados √† realidade pol√≠tica, aos costumes absurdos da vida cotidiana, √†s obsess√Ķes das pessoas e aos relacionamentos entre homens e mulheres.