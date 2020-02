Cineplus Emacite terá Stand-up com Diogo Portugal

Dia 15 de março, às 20h30, o Cineplus Emacite será palco para mais um grande show de humor: Stand-up com Diogo Portugal.

Ingressos à venda pelo site Blueticket e na bilheteria do cinema.

Valores:

R$ 50 (inteira)

R$ 25 (meia-entrada)

R$ 30 (para quem doar 01 kg de alimento)

O humorista Diogo Portugal mostra toda sua versatilidade em seu novo show de stand up “Antes Que Eu Me Esqueça!”.

Neste espetáculo, com textos totalmente novos e atuais, Diogo brinca com os acontecimentos do momento no país e no mundo, além de abordar com irreverência temas cotidianos como o uso da tecnologia no dia a dia, relacionamentos, profissões, entre outros.

Escrito e dirigido pelo próprio comediante, em “Antes Que Eu Me Esqueça!” ele divide com os espectadores o motivo da escolha do nome do show: “sou muito distraído e esquecido. Costumo esquecer quase tudo e isso já me rendeu boas e divertidas histórias que agora vou poder compartilhar com meu público no palco”.

Seguindo a linha do stand up anterior “Partiu Portugal”, o “Antes que Eu Me Esqueça!” também será totalmente interativo, com a participação da plateia. Textos com toques regionais, incluindo histórias, hábitos e particularidades comuns aos moradores da cidade que o recebe continuam presentes, porém com uma novidade: o público agora poderá subir ao palco e falar o que pensa da sua cidade.