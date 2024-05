Cineplus Emacite exibirÃ¡ Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Aten√ß√£o, potterheads! A sua carta de aceita√ß√£o em Hogwarts ainda n√£o chegou, mas voc√™ pode rever O Prisioneiro de Azkaban dia 04/06 no Cineplus. ‚úč Para tudo que voc√™ t√° fazendo e coloca o lembrete da PR√Č-VENDA no seu celular: dia 28/05. Quem j√° est√° ansioso pra assistir? ‚ú®

Lan√ßado em 2004 nos cinemas, “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, terceiro longa-metragem da franquia do Mundo Bruxo, voltar√° aos cinemas em breve. A reexibi√ß√£o especial celebra os 20 anos de estreia do filme nas telonas, e promove uma oportunidade para alguns dos f√£s assistirem √† produ√ß√£o pela primeira vez nas telonas.

As sess√Ķes especiais de”Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” acontecem a partir do dia 04 de junho, em diversas salas de cinema espalhadas pelo Brasil. No dia 28 de maio, a pr√©-venda de ingressos ser√° iniciada na bilheteria, site e app do Cineplus Emacite. Acompanhe aqui: https://cinemacineplus.com.br/ingressos-online/

No filme, Harry Potter est√° prestes a come√ßar o terceiro ano em Hogwarts quando o assassino Sirius Black, um aliado de Voldemort, foge da pris√£o de Azkaban. Apesar da incans√°vel vigil√Ęncia na escola, Harry sabe que, cedo ou tarde, Black vir√° ao seu encontro.

“Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” rendeu mais de US$795 milh√Ķes em bilheteria global, e √© o segundo melhor filme da franquia, de acordo com a cr√≠tica. A produ√ß√£o acumula 90% de aprova√ß√£o no Rotten Tomatoes, e s√≥ perde para “Harry Potter e as Rel√≠quias da Morte: Parte 2” (2011), que marca 96% no tomat√īmetro da plataforma.

Além do trio de atores principais da saga, formado por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, o filme ainda é estrelado por Gary Oldman, Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith e muitos outros grandes nomes, dirigidos pelo visionário Alfonso Cuarón.