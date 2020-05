Cineplus farÃ¡ o primeiro drive-in com projeÃ§Ã£o de cinema do ParanÃ¡

Com o distanciamento social para conter o avanço da Covid-19, os cinemas drive-in deixaram de ser espaço apenas para nostálgicos.

Pensando nisso, a Rede Cineplus – que possui salas de cinema no Paraná e em Santa Catarina, entre elas em Mafra –, em parceria com o Shopping Castello e a Dina Pizza FRG, da cidade de Fazenda Rio Grande-PR, lançará o primeiro drive-in com projeção de cinema do Paraná.

Uma grande estrutura será montada no estacionamento do Shopping Castello. Mais detalhes serão divulgados em breve. Todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus serão mantidas durante as exibições.

O Cinema Drive-in é uma espécie de cinema onde se assiste ao filme dentro do carro.

Você gostaria de ter em Mafra o cinema drive-in?