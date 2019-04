Cineplus Mafra possui sistema de audiodescriÃ§Ã£o e legendagem para pessoas com deficiÃªncia

A rede Cineplus leva a acessibilidade a sério para garantir que todos tenham boas experiências no cinema. Em Mafra já foram investidos mais de R$ 100 mil para contribuir ainda mais com a inclusão social.

Agora o cinema possui recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. Trata-se de equipamentos com o sistema Pro Access que possui audiodescrição e legendagem. Quem possui deficiência auditiva pode assistir ao filme com o recurso de tradução em Libras, que é exibido em uma tela que fica junto ao espectador na poltrona. E quem possui deficiência visual tem a audiodescrição do filme a disposição ao usar o aparelho com um fone de ouvido.

Nem todos os filmes possuem a tecnologia ainda. Mas quem possui a necessidade de utilizar o sistema e é fã de Vingadores já poderá assistir utilizando o recurso. Para utilizar basta solicitar na bilheteria do cinema. O cliente deixa o RG na bilheteria e ao final do filme entrega o aparelho e retira o documento.

Recentemente um elevador (plataforma de acessibilidade) foi instalado e já está funcionando para atender quem necessita deste apoio para ter acesso à sala do cinema. Luzes de piso também foram colocadas para garantir ainda mais a segurança para os apaixonados pela cultura.