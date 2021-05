Cineplus Mafra reabrirÃ¡ nesta terÃ§a-feira (dia 25) com muita seguranÃ§a

O Cineplus Mafra reabrirá nesta terça-feira (dia 25)! E com a Terça Plus: todos pagam apenas R$ 10 no ingresso.

Fique sabendo: o cinema é um ambiente totalmente seguro. Há controle de temperatura na entrada, distanciamento em todo o ambiente, higienização constante de todos os equipamentos, filtro e limpeza constante do ar, entre outras medidas de prevenção.

Durante o filme é possível sentar junto com a família ou com amigos próximos, mas precisam chegar juntos e escolher as poltronas juntos, pois o sistema bloqueia automaticamente as poltronas próximas.

Atualmente os valores são:



Todos os dias: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Todos os dias nas sessões iniciadas até às 14h: todos pagam meia-entrada (R$ 10).

Na Terça Plus (toda terça-feira): todos pagam meia-entrada (R$ 10).

Na Quarta Maluca (toda última quarta-feira do mês): todos pagam meia-entrada (R$ 10).

Entenda a Lei da meia-entrada para o cinema

Cinema é cultura! Prestigie com a sua família e amigos. O Cineplus possui preços acessíveis e excelentes promoções.