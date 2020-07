Cineplus participa da Campanha #JuntosPeloCinema

A campanha #JuntosPeloCinema prepara a retomada das telonas no Brasil. O projeto re√ļne profissionais que auxiliam o mercado e o p√ļblico neste momento. A rede Cineplus faz parte dessa ideia. Confira o v√≠deo da campanha.

Em março deste ano, todas as salas de cinemas no Brasil foram fechadas por conta da pandemia do novo Coronavírus Рo que paralisou totalmente o lançamento de títulos inéditos por aqui e no mundo. Agora, enquanto o país se prepara para uma retomada gradual, um movimento chamado #JuntosPeloCinema surge para apoiar este momento.

A campanha re√ļne exibidores, distribuidores, produtores, criativos e parceiros da ind√ļstria cinematogr√°fica para a√ß√Ķes que preparam e implementam a retomada do cinema no Brasil. Com pesquisas feitas desde meados de mar√ßo, o grupo de mais de 200 profissionais volunt√°rios envolvidos busca retomar o di√°logo entre a experi√™ncia e o p√ļblico – levando em conta os protocolos de seguran√ßa e bem-estar determinados pelos governos locais.

Com a√ß√Ķes mediadas pela Flix Media, empresa especializada em comercializa√ß√£o de espa√ßos publicit√°rios no cinema, a ideia √© relembrar a experi√™ncia da exibi√ß√£o nas telonas e criar a√ß√Ķes que viabilizem este retorno. Para isso, os profissionais se unem com o intuito de oferecer um ambiente seguro para o p√ļblico, al√©m de preservar milhares de empregos ligados √† ind√ļstria.

Em entrevista ao AdoroCinema, Patr√≠cia Cotta, gerente nacional de marketing da Kinoplex comentou sobre o surgimento da campanha. Segundo ela, Adriana Cacace, diretora geral da Flix Media Latam, foi quem entrou em contato com os profissionais para dar o pontap√© no projeto. ‚ÄúEssa ideia surgiu da equipe da Flix, que teve ideia de unir e l√° atr√°s a gente n√£o tinha no√ß√£o da dimens√£o que tudo isso iria acontecer, mas imagin√°vamos que seria um grande desafio, pois vimos o que tinha acontecido em outros pa√≠ses, o tamanho do estrago que o v√≠rus tinha causado nas pessoas, na ind√ļstria, na economia. Sab√≠amos que seria um desafio e que ter√≠amos que aprender a trabalhar em um novo cen√°rio, com novas adapta√ß√ĶesJuntamos todo mundo nesse movimento para entender os desafios, ver a possibilidade de aprendermos um com o outro, de entendermos juntos como seria este novo cen√°rio, como ir√≠amos nos preparar e quais tipos de ajustes precisar√≠amos fazer para poder enfrentar tudo isso.‚ÄĚ

Ainda segundo ela, est√£o preparando as etapas para a reabertura conforme os protocolos: ‚ÄúGostar√≠amos de fazer uma abertura simult√Ęnea, mas vamos respeitar todos os protocolos pois n√£o cabe ao cinema definir o momento certo de reabrir, existem autoridades, profissionais dos √≥rg√£os de sa√ļde que est√£o fazendo uma avalia√ß√£o cuidadosa para ver o momento correto de fazer a reabertura. Nosso papel vai seguir cada uma dessas orienta√ß√Ķes.‚ÄĚ

Dentro do #JuntosPeloCinema, h√° diferentes frentes para analisar e cuidar de cada momento da reabertura, Patricia, por exemplo, lidera o grupo grupo de seguran√ßa e bem-estar. ‚ÄúA gente tem medidas que s√£o determinadas pelos governos e autoridades de sa√ļde locais e precisamos comunicar essas medidas de forma clara, transparente para o nosso p√ļblico, para que quando eles cheguem no cinemas, possam entender como elas t√™m que se comportar dentro dessa nova experi√™ncia e sem prejudicar a experi√™ncia, porque o cinema √© um local para relaxar e se divertir. Por isso, pensamos de que maneira comunicar isso para que fique claro para todo mundo, ent√£o estamos indo al√©m dos protocolos, estamos seguindo eles a risca mas indo al√©m, orientando, vendo como podemos trazer a√ß√Ķes adicionais, n√£o s√≥ para o p√ļblico como tamb√©m para a nossa pr√≥pria equipe.‚ÄĚ

Festival De Volta Para O Cinema trar√° as telonas de volta

Acesse o site da campanha: www.juntospelocinema.com.br

O movimento #JuntosPeloCinema, portanto, realizou um estudo sobre os protocolos de seguran√ßa e bem-estar desenvolvidos por governos e autoridades de sa√ļde que apoia os pequenos e m√©dios exibidores para que possam reabrir as salas respeitando as diretrizes de biosseguran√ßa que s√£o determinadas pelos governos. Al√©m disso, foi criado tamb√©m o Festival De Volta Para O Cinema, ser√° o respons√°vel por dar as boas-vindas ao p√ļblico na reabertura das salas.

‚ÄúEstamos trabalhando no Festival De Volta Para o Cinema, liderado pelo √Črico Borgo, com a ideia de abrir os cinemas com esse festival, trazendo filmes que s√£o cl√°ssicos do cinema, dividido por salas de cinema. A ideia √© que o festival esteja no ar por duas semanas, antecedendo do primeiro grande lan√ßamento da ind√ļstria”, disse ela.

‚ÄúA campanha n√£o √© exclusiva para os exibidores que est√£o participando da cria√ß√£o, mas sim uma campanha para todo mercado. Ent√£o se um exibidor pequeno, de uma cidade remota vir que a campanha est√° acontecendo e quer participar, quer utilizar no cinema dele as pe√ßas de seguran√ßa e bem-estar que foram criadas, quer programar a exibi√ß√£o do festival, ele poder√°. O objetivo da campanha √© tamb√©m ajudar os exibidores menores que est√£o passando por esse momento t√£o dif√≠cil que estamos vivendo, ajudando esses profissionais a ficarem de p√©‚ÄĚ, completou.

Em v√≠deo divulgado, o projeto refor√ßa os la√ßos do p√ļblico com o cinema. A campanha ainda refor√ßar√° a comunica√ß√£o sobre os novos procedimentos que dever√£o ser estabelecidos nas salas de cinema. Por fim, o movimento #JuntosPeloCinema ainda ser√° um apoio para o espectador, esclarecendo as poss√≠veis d√ļvidas e comunicando os filmes em cartaz ou a estrear.

O projeto ainda realizou diversas pesquisas com o p√ļblico geral que revela os maiores desejos dos espectadores para os pr√≥ximos meses. ‚ÄúO p√ļblico diz que sente falta da experi√™ncia, √© a palavra que mais aparece nas pesquisas. Tem palavras muito fortes tamb√©m como divers√£o, emo√ß√£o, magia e pipoca, mas quando o espectador √© questionado sobre o que mais sente falta, a resposta √© a experi√™ncia como um todo”, revelou Patr√≠cia.

Fonte: Site Adoro Cinema