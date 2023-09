A rede Cineplus se solidariza com as vítimas das enchentes causadas pela passagem do ciclone no Rio Grande do Sul. Estamos realizando em todas as unidades a coleta de roupas, roupas de cama, kits de higiene e alimentos não perecíveis.

Quem doar ter√° 50% de desconto no valor do ingresso inteiro. Ajude! Sua doa√ß√£o vale muito. 💜