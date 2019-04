Cineplus terÃ¡ combo dos Vingadores: Ultimato

Na quinta-feira (25) estreia o filme Vingadores Ultimato na rede Cineplus. Em Mafra o filme estará em cartaz nos horários: 00h01 (pré-estreia) | 13h30 | 17h10 | 21h. No dia 26 terá sessão legendada às 21h.

E para ficar ainda melhor o Cineplus terá um Super Combo do filme. O combo custa R$ 40 e é composto por um balde de pipoca personalizado, um refrigerante de 600 ml e um copo de 500 ml personalizado do filme.

A venda do combo inicia no dia 25. √Č um present√£o para si mesmo ou para a pessoa querida. O estoque √© limitado, ent√£o corra e garanta o seu no cinema.

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanov (Scarlett Johansson) precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Gênero: Ação, Fantasia

Classificação: 12 anos

Duração: 3h02

