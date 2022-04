Teremos pr√©-estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no dia 04 de maio. Sess√£o √†s 20h30. A partir do dia 05 as sess√Ķes ser√£o:¬†13h30 | 18h40 | 21h20. Todas em 3D.

Voc√™ j√° pode garantir o seu ingresso no site, aplicativo ou na bilheteria do Cineplus. 💥 Ser√° um momento √©pico! 💜🍿