Cinquenta Tons de Liberdade estreia no Cineplus Emacite

Um dos filmes mais aguardados pelo público estreia hoje no Cineplus Emacite. Garanta o seu ingresso antecipado na bilheteria do cinema a qualquer momento após as 13h30.

Sessões:

Dublado (2D): 14h

Dublado (2D): 16h30

Dublado (2D): 19h

Dublado (2D): 21h30

Sinopse:

Adaptação da última parte da trilogia de E. L. James iniciada em Cinquenta Tons de Cinza (2015). Superados os grandes problemas, Anastasia (Dakota Johnson) e Christian (Jamie Dornan) têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Elenco: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson

Duração: 1h45

Trailer: