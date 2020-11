Com aÃ§Ã£o e Robert Pattinson no elenco, Tenet estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

Tenet estreia nesta quinta-feira (12) no Cineplus Emacite. O filme de Christopher Nolan tem Robert Pattinson (da saga Crep√ļsculo) no elenco. Sess√£o √†s 20h30. Todos pagam apenas R$ 10 no ingresso.

Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.

Gênero: Ação, Ficção científica

Classificação: 14 anos

Duração: 2h30

Trailer: