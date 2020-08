Confira o novo trailer de Mulher-Maravilha 1984

O painel de “Mulher-Maravilha 1984” no DC Fandome de hoje lan√ßou oficialmente o novo trailer do filme. O evento contou com a presen√ßa de Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine, Pedro Pascal e a diretora Patty Jenkins. No v√≠deo, a Mulher-Maravilha aparece lutando com a vil√£ Mulher-Leopardo, interpretada por Wiig. Essa foi a primeira vez que o visual da nova personagem foi exibido.

O trailer tamb√©m mostra Diana quando crian√ßa e alguns momentos rom√Ęnticos entre a amazona e Steve Trevor, vivido por Chris Pine. Participa√ß√£o especial Lyndar Carter, que interpretou a hero√≠na na s√©rie de 1975, fez uma participa√ß√£o especial no evento. Durante a conversa, a atriz contou que sua filha ficou emocionada ao ver Gadot como Mulher-Maravilha e que descobriu como √© ser a personagem ao v√™-la. Feliz com os elogios de Carter, a atriz respondeu: “Voc√™ √© a Mulher-Maravilha da vida real, e eu n√£o poderia estar mais grata de ter a sua orienta√ß√£o, obrigada por tudo o que voc√™ tem feito pessoalmente para mim e para o mundo.”

Sequ√™ncia do sucesso de 2017, “Mulher-Maravilha 1984” tem estreia prevista para outubro. O filme, inicialmente previsto para o dia 5 de junho, j√° havia sido postergado para agosto por causa da pandemia do novo coronav√≠rus.

Fonte: UOL