Confira o trailer de ConvenÃ§Ã£o das Bruxas

Convenção das Bruxas: Remake ganha primeiro trailer

Lembra que Robert Zemeckis estava desenvolvendo um remake do clássico Convenção das Bruxas? Pois o novo longa acaba de ganhar seu primeiro trailer, com Anne Hathaway assumindo o papel imortalizado por Anjelica Huston no filme de 1990.

Baseado no romance “As Bruxas”, de Roald Dahl, o filme acompanha um garoto (Jahzir Kadeem Bruno), que se muda com a avó (Octavia Spencer) para uma cidade pequena em 1967. Lá, eles acabam se envolvendo numa grande batalha contra bruxas de verdade — lideradas pela personagem de Hathaway. O elenco ainda é formado por Stanley Tucci e Kristin Chenoweth, além da narração de Chris Rock.

Além de dirigir, Robert Zemeckis assina o roteiro ao lado de Kenya Barris (criador de Black-ish), sendo que Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro (responsável pela primeira versão do texto) assumem cargos de produtores. The Witches (no original) chega aos Estados Unidos através do HBO Max, em 22 de outubro. No Brasil, o filme será exibido nos cinemas, sem data definida.

Confira o cartaz nacional de Convenção das Bruxas: