Conheça a história do Cineplus Emacite Mafra

O Cineplus Emacite √© o √ļnico cinema na cidade de Mafra. √Č um dos poucos cinemas de rua ainda existentes no Brasil. Est√° situado na Rua Coronel Vitorino Bacelar, n¬ļ 22, no Centro da cidade. O im√≥vel √© localizado no pavimento t√©rreo do Edif√≠cio Condom√≠nio Comercial, Tur√≠stico e Cultural Emacite.

O local é ideal para a realização de diversos tipos de eventos, como teatros, shows, palestras, casamentos, entre outros. Diversos eventos marcantes foram realizados no Cine Emacite ao longo dos anos. Em 1967, por exemplo, o Cine Emacite foi palco para o show do cantor Roberto Carlos.

História

Em 1940, José Rauen idealizou um projeto para a construção de um complexo constituído por Hotel, Cinema e Restaurante na cidade de Mafra, cujo objetivo principal era a exploração do comércio cinematográfico e teatral. Tal complexo, a Empresa Mafrense de Cinema e Teatro, vindo dessas iniciais o nome Emacite, foi fruto de uma parceria entre José Rauen e Alfredo Herbst, que disponibilizou parte de seu capital com um terreno situado em Mafra, na Rua Coronel Victorino Bacelar e Praça Hercílio Luz, com área de 1813,60 m², onde foi edificado o prédio destinado ao cinema.

Sua constru√ß√£o teve in√≠cio em 1950, sendo que o projeto inicial n√£o passou de quatro paredes levantadas e teve a constru√ß√£o paralisada, sendo retomado apenas em 1958, pelo engenheiro Rubens Meister. O cinema foi conclu√≠do em 1961 e neste mesmo ano inaugurado em grande estilo, com acomoda√ß√£o para 901 pessoas. Sua arquitetura tem sido considerada uma das melhores do estado, com excelente ac√ļstica, tornando-se um dos mais modernos e perfeitos cinemas da √©poca.

O filme da inaugura√ß√£o do Cine Emacite foi ‚ÄúA hist√≥ria de Ruth‚ÄĚ. Um filme b√≠blico com 2h12 de dura√ß√£o e classifica√ß√£o indicativa de 12 anos para a √©poca.

Com os avan√ßos tecnol√≥gicos e o surgimento do v√≠deocassete em 1988, o cinema sofreu grande queda de p√ļblico, n√£o podendo mais repetir filmes, como era costume at√© ent√£o, e sim somente exibir lan√ßamentos. Em meados do fim do s√©culo XX, o Cine Emacite deixou de exibir filmes definitivamente, por n√£o conseguir manter as despesas da sala e pela escassez de p√ļblico.

No início do século XXI foi reformado pela Prefeitura de Mafra, sob a responsabilidade da arquiteta Dilene Dias, e reaberto em 2005, sob nova direção e dispondo de ambiente moderno e, com a reforma, o palco ganhou espaço avançando sobre a plateia, que ficou com 717 lugares. Atualmente, caracteriza-se por ser um dos poucos cinemas de rua ainda em atividade.

Ap√≥s passar por tr√™s trocas de propriet√°rios, o Cine Teatro Emacite foi fechado entregue em 2013 ao Banco Fibra como pagamento de d√≠vida com o valor equivalente a R$ 1,5 milh√£o. Antes da efetiva√ß√£o da transfer√™ncia de propriedade do im√≥vel ao banco, um grupo composto por empres√°rios e lideran√ßas locais, denominado Grupo em Prol do Emacite, foi formado com o objetivo de tentar arrecadar ‚Äď atrav√©s de quotas ‚Äď o valor equivalente ao im√≥vel com a finalidade de compr√°-lo e, consequentemente, evitar o fechamento do mesmo, mas n√£o houve sucesso.

Em 2014 ‚Äď ap√≥s muita luta ‚Äď houve a realiza√ß√£o do tombamento da fun√ß√£o do Cine Teatro Emacite, atrav√©s do Conselho Municipal de Prote√ß√£o ao Patrim√īnio Cultural, Hist√≥rico e Art√≠stico de Mafra (COMPPAM). Para o tombamento foi necess√°rio realizar todos os tr√Ęmites previstos na lei n¬ļ 3592/2010 que criou a entidade e regulamenta as a√ß√Ķes para o tombamento do im√≥vel. Foi necess√°rio ainda seguir todos os tr√Ęmites previstos no cap√≠tulo III ‚Äď Processo de Tombamento, artigo 8 e demais, de 06 de outubro de 2010, que regulamento o tema, sendo este efetivado com a publica√ß√£o do edital no di√°rio oficial do munic√≠pio, na edi√ß√£o do dia 10 de janeiro de 2014.

Vale ressaltar que ao longo de todo o tempo em que o cinema ficou fechado, o Banco Fibra, proprietária do imóvel, contou com o importante apoio do empresário Valdir Della Giustina Junior, proprietário do Hotel Emacite e Edifício Condomínio Comercial, Turístico e Cultural Emacite, que sempre comunicou ao banco quando houve a necessidade de alguma manutenção e colaborou nos ajustes necessários. O esforço durante os três anos de fechamento para mantê-lo preservado foi essencial para que não houvesse danos no imóvel.

Em 2016 a Rede Cineplus assumiu o local. Atualmente O Cineplus Emacite possui 730 lugares e sistemas modernos de som e proje√ß√£o de √ļltima gera√ß√£o. A proje√ß√£o √© digital, sendo considerada a melhor do mercado cinematogr√°fico nos dias atuais. No local tamb√©m h√° um elevador e todos os demais cuidados com a acessibilidade.

A estreia do Cineplus Emacite Mafra ocorreu no dia 17 de dezembro de 2016 com o filme rec√©m-lan√ßado Rogue One ‚Äď Uma Hist√≥ria Star Wars. Um grande p√ļblico compareceu e curtiu o cinema naquele s√°bado ap√≥s o local ter ficado fechado por quase tr√™s anos. A reativa√ß√£o do cinema foi um ‚Äúpresente de Natal‚ÄĚ para a popula√ß√£o de toda a regi√£o, que agora pode assistir a grandes filmes em Mafra, sem precisar se deslocar para os grandes centros, j√° que o Cineplus Emacite exibe os grandes lan√ßamentos do cinema com muita qualidade de som e imagem e com ingressos com pre√ßos acess√≠veis.

