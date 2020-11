ConvenÃ§Ã£o das Bruxas estreia quinta-feira no Cineplus Emacite

Nesta quinta-feira estreia o filme Convenção das Bruxas no Cineplus Emacite. A sessão será às 18h30. O ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Sobre o filme:

O remake de Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos.

Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.

CINEMA É UM LUGAR SEGURO

Os cinemas do Brasil seguem protocolos rigorosos, criados em conjunto com as secretarias de saúde de cada estado.

Os procedimentos sanitários para a reabertura consciente dos cinemas incluem a utilização de máscaras, o distanciamento entre poltronas (o próprio sistema da bilheteria faz a separação na hora da venda), a medição de temperaturas, a renovação constante no ar, a higienização das salas entre sessões, dentre outros cuidados. Nos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, foi instalado um mecanismo que filtra e limpa o ar constantemente.

A Rede Cineplus sempre preza pela segurança de todos, portanto é fundamental que todos sigam as orientações:

• Utilizar a máscara de proteção facial nas dependências do cinema

• Respeitar o distanciamento

• Optar pelos meios de pagamentos eletrônicos ou online

Garanta o seu ingresso antecipado pelo site ou app do Cineplus. É super fácil! Acesse www.cinemacineplus.com.br/ingressos-online ou procure pelo aplicativo CINEMA CINEPLUS.

O Cineplus lançou nesta semana um novo aplicativo. Com ele você pode comprar ingressos sem filas e garantir a pipoca e refri antecipadamente. Além disso, tem todas as informações sobre os filmes em cartaz. Baixe agora mesmo! Basta procurar por CINEMA CINEPLUS.