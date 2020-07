“De Volta para o Futuro” completa 35 anos nesta sexta-feira (3)

#DicadeFilme para este final de semana. Que tal viajar no tempo?

Lan√ßado em 1985, o primeiro ‚ÄúDe Volta para o Futuro‚ÄĚ completa 35 anos nesta sexta-feira, dia 3 de julho.

Uma das sagas favoritas dos anos 80 da cr√≠tica e p√ļblico, a aventura de Marty McFly (Michael J. Fox) e do Dr. Emmet Brown (Christopher Lloyd) fez v√°rios palpites sobre o futuro. Algumas tecnologias mostradas no filme foram inventadas, outras ainda n√£o.

Back to the Future (De Volta para o Futuro ) é um filme norte-americano de 1985. Foi dirigido por Robert Zemeckis e escrito por Zemeckis e Bob Gale. Estrelado por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson. O filme conta a história de Marty McFly (Michael J. Fox), um adolescente que inevitavelmente volta no tempo até 1955. Ele conhece seus futuros pais no colégio e acidentalmente faz sua futura mãe ficar romanticamente interessada por ele. Marty deve consertar o dano na história fazendo com que seus pais se apaixonem e, com a ajuda do Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd), encontrar um modo de voltar para 1985.

Zemeckis e Gale escreveram um roteiro depois de Gale ter se perguntado se ele teria ficado amigo de seu pai se tivessem estudado juntos no col√©gio. V√°rios est√ļdios recusaram o roteiro at√© o sucesso financeiro de Romancing the Stone, filme dirigido por Zemeckis, com o projeto sendo pego pela Universal Pictures e por Steven Spielberg como produtor executivo. Eric Stoltz foi originalmente contratado para interpretar Marty McFly quando Michael J. Fox estava ocupado filmando a s√©rie de TV Family Ties. Entretanto, durante as filmagens, Stoltz e os cineastas concordaram que ele foi a escolha errada, ent√£o Fox recebeu uma nova proposta e ele conseguiu trabalhar em uma agenda que permitia se comprometer aos dois projetos; a subsequente mudan√ßa no elenco significou que a equipe deveria correr atrav√©s das refilmagens e da p√≥s-produ√ß√£o para completar o filme para sua estr√©ia no dia 3 de julho de 1985.

Quando lan√ßado, Back to the Future se tornou o filme de maior sucesso do ano, arrecadando mais de US$ 380 milh√Ķes em bilheteria e recebendo aclama√ß√£o pela cr√≠tica. Ele venceu o Hugo Award de Melhor Apresenta√ß√£o Dram√°tica e o Saturn Award de Melhor Filme de Fic√ß√£o Cient√≠fica, como tamb√©m indica√ß√Ķes ao Oscar, ao Golden Globe e outros. Ronald Reagan at√© citou o filme em seu Discurso sobre o Estado da Uni√£o em 1986. Em 2007, a Biblioteca do Congresso estadunidense selecionou o filme para preserva√ß√£o no National Film Registry, e em junho de 2008 a American Film Institute o reconheceu como o 10¬ļ melhor filme de fic√ß√£o cient√≠fica estadunidense. O filme marcou o in√≠cio de uma franquia, com as seq√ľ√™ncias Back to the Future Part II e Back to the Future Part III sendo lan√ßadas em 1989 e 1990 respectivamente, como tamb√©m uma s√©rie de desenhos, um brinquedo de parque de divers√Ķes, v√°rios jogos eletr√īnicos e uma pe√ßa de teatro musical.