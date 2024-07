Deadpool & Wolverine estreia nesta quarta-feira no Cineplus Emacite

Deadpool & Wolverine estreia nesta quarta-feira na telona do Cineplus. 🍿😱 Na quarta-feira as sess√Ķes ser√£o √†s 19h e 21h30. A partir da quinta-feira: 18h50 e 21h30.

Garanta agora o seu ingresso antecipado: https://cinemacineplus.com.br/ingressos-online/

Atenção: Como o filme é 18+, menores de 16 anos não podem, mesmo se estiverem com os pais. Isso não é regra do cinema, mas sim determinação da Lei. Se tiver 16 anos pode ir com um responsável maior de idade ou mediante apresentação de autorização dos pais no cinema.

Primeiro filme do anti-her√≥i ap√≥s a aquisi√ß√£o da Fox pela Disney ‚ÄĒ e, portanto, o primeiro que se passa na cronologia oficial do MCU ‚ÄĒ, Deadpool & Wolverine tem dire√ß√£o de Shawn Levy (Projeto Adam). Al√©m dos retornos de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, o longa j√° confirmou nomes como Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner e Rob Delaney no elenco.