Divirta-se com o Festival da CrianÃ§a no Cineplus Emacite

Devido ao grande sucesso, nesta segunda-feira às 20h terá nova apresentação com as personagens favoritas da criançada.

Compre 01 ingresso e ganhe outro. Apenas R$ 20.

No próximo domingo (23), será realizado no Cineplus Emacite o Festival da Criança com show teatral ao vivo. Entre as atrações estão: Masha e o Urso, Minions e a participação especial de Miraculous com as aventuras de Ladybug. O evento será realizado em duas sessões: 16h e 18h30.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na bilheteria do cinema ao custo de R$ 20 (até sábado à noite). No dia do evento o valor será R$ 40. Cada adulto pagante terá direito a 02 ingressos grátis para crianças de até 12 anos de idade.

Não deixe de prestigiar com toda a sua família. Será uma superprodução com efeitos especiais e neve artificial. O Cineplus Emacite fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, no Centro de Mafra. Para mais informações ligue: (47) 3058-5656 (ligação local para a cidade de Mafra).

AGENDA

Festival da Criança com show teatral ao vivo

Local: Cineplus Emacite – Mafra

Data: domingo (dia 23)

Horários: 16h e 18h30

Ingressos: R$ 20 antecipado (até sábado a noite)

Benefício: cada adulto pagante pode levar 02 crianças de até 12 anos de idade