Exorcismo Sagrado é um filme de possessão demoníaca surpreendente

O filme estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite. Sessão às 21h15.

Dirigido por Alejandro Hidalgo, Exorcismo Sagrado traz nomes como Joseph Marcell (‘Um Maluco no Pedaço’), María Gabriela de Faría (‘Deadly Class’), Will Beinbrink (‘It: Capítulo 2’) e Hector Kotsifakis (‘Luna de Miel’) no elenco.

Buscando uma nova abordagem para os filmes de exorcismos, o longa é uma das grandes apostas do terror para este ano e chega aos cinemas nacionais em 10 de fevereiro.

Peter Williams (Will Beinbrink), um padre americano que vive no México, desafia ordens de seus superiores para realizar um ritual de exorcismo. No entanto, o demônio é forte demais para ser derrotado e consegue levar o padre a cometer um terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências desse pecado voltam a assombrar Peter diariamente. Para salvar sua vida, ele vai precisar enfrentar novamente o demônio que conhece tão bem suas fraquezas em uma batalha ainda maior entre o bem e o mal. Trazendo elementos de grandes clássicos do gênero, como ‘O Exorcista’ e ‘Uma Noite Alucinante’, Exorcismo Sagrado é definido pela crítica como um projeto “que subverte constantemente todas as expectativas que temos a respeito do subgênero de filmes de exorcismo”. O longa foi indicado a Melhor Filme de Terror na última edição do Fantastic Fest, um dos principais festivais de filmes de gênero dos Estados Unidos.

Exorcismo Sagrado conta ainda com Raquel Rojas (‘Grachi’), Alfredo Herrera (‘Fear the Walking Dead’), Eloisa Maturen (‘Liz em Setembro’), Juan Ignacio Aranda (‘Obediência Perfeita’) e Christian Rummel (‘The Last of Us: Part II’) no elenco.

Sinopse: Ao ser possuído durante um ritual de exorcismo, o padre Peter Williams (Will Beinbrink) acabou cometendo um terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências de seu pecado voltam para assombrá-lo e acabam desencadeando uma batalha ainda maior entre o bem e o mal.

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Duração: 1h45

Trailer: