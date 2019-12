A Fanfarra do Colégio Santo Antônio, de Mafra, apresentou nesta quinta-feira (12) a música tema do filme Vingadores – além das músicas natalinas – durante a sua Cantata Natalina. A fanfarra é composta por alunos do Fundamental II e Médio e tem como instrutor o professor Radamez Santos Bandeira. O evento foi aberto para a comunidade. Confira.