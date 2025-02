A história de superação da pastora americana Renee Murdoch, que, em 2012, foi brutalmente agredida com um pedaço de madeira por um homem em situação de rua no Rio de Janeiro e sobreviveu, foi adaptada em um longa-metragem brasileiro, estrelado por Vanessa Giácomo e Dan Stulbach, que estreia no Cineplus Emacite nesta quinta-feira (20).

Confira todas as informa√ß√Ķes:

F√© para o Imposs√≠vel √© o longa biogr√°fico do diretor Ernani Nunes que vai retratar um fato na vida de Renee Murdoch, uma pastora norte-americana, que vive no Rio de Janeiro e foi brutalmente atacada por um morador de rua que a atingiu com um peda√ßo de madeira na cabe√ßa em uma corrida em setembro de 2012, no bairro da Barra da Tijuca. Internada em estado grav√≠ssimo e com baixas perspectivas de cura sob o diagn√≥stico de traumatismo craniano, Renee contou com a ajuda de seu marido, Philip, e com o apoio de sua fam√≠lia que compartilharam a luta da pastora com o mundo a fim de reunir o m√°ximo de pessoas para uma poderosa corrente de ora√ß√£o pela sua recupera√ß√£o, tal ato que foi concedido pelo divino. Hoje, Renee e Philip s√£o um casal de pastores que lideram a Igreja Interdenominacional Luz √†s Na√ß√Ķes, conhecida como Ilan Church, no bairro do Recreio, a partir de um movimento de implanta√ß√£o de igrejas pelo Brasil e s√£o autores do livro D√™ a Volta por Cima, cujo tamb√©m retrata esse ato milagroso.

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Duração: 1h40

Trailer: