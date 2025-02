Filme do CapitÃ£o AmÃ©rica estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

Capit√£o Am√©rica: Admir√°vel Mundo Novo √© o pr√≥ximo filme do famoso her√≥i da Marvel. Desta vez, o filme d√° continuidade √† miniss√©rie de televis√£o Falc√£o e o Soldado Invernal, onde o escudo est√° nas m√£os de Sam Wilson (Anthony Mackie), ap√≥s Steve Rogers (Chris Evans) o entregar em Vingadores: Ultimato. Durante a s√©rie, Sam aceita seu dever como o novo Capit√£o Am√©rica ao lado de Bucky Barnes (Sebastian Stan). Admir√°vel Mundo Novo comp√Ķe a Fase Cinco do Universo Cinematogr√°fico Marvel (UCM). O enredo promete explorar os desafios e responsabilidades de Wilson em seu novo papel, enquanto enfrenta novas amea√ßas e aliados inesperados. A dire√ß√£o est√° a cargo de Julius Onah, conhecido por seu trabalho em The Cloverfield Paradox, e o roteiro foi escrito por Malcolm Spellman, que tamb√©m foi o showrunner de Falc√£o e o Soldado Invernal.

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Classificação: 14 anos

Duração: 1h58 + 01 cena pós-créditos

Trailer: