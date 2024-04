Guerra Civil estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

O filme com Wagner Moura liderou as bilheterias e quebrou recordes nos Estados Unidos nesta semana.

Dirigido pelo premiado Alex Garland (Ex Machina), Guerra Civil apresenta uma mistura de ação e suspense, ambientado em um futuro não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos. Neste cenário, uma equipe pioneira de jornalistas de guerra, onde estão Lee (Kirsten Dunst) e seu colega de trabalho Joel (Wagner Moura), viajam pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação. No entanto, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo. O elenco conta ainda com nomes como Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemmons e Nick Offerman.

Gênero: Ação, Suspense

Classificação: 18 anos

Duração: 1h49

Trailer: