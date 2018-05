Han Solo: Uma História Star Wars

Horários válidos até o dia 30/05:

Dublado (3D): 14h e 19h

* N√£o h√° exibi√ß√Ķes na segunda-feira.

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

As aventuras do emblemático mercenário Han Solo (Alden Ehrenreich) e seu fiel escudeiro Chewbacca (Joonas Suotamo) antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian (Donald Glover).

Gênero: Ficção Científica, Fantasia, Ação

Classificação: 12 anos

Elenco: Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Paul Bettany

Duração: 2h15

Trailer: