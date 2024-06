Vários Potterheads marcaram presença na noite desta terça-feira no Cineplus Emacite em Mafra. O cinema ficou lotado com a presença de muitos bruxos e bruxas! ‍♀️‍♂️✨⚡ Fotos feitas por @Ever Lisboa.

Lançado em 2004, “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” voltou hoje aos cinemas. A reexibição especial celebra os 20 anos de estreia do filme nas telonas e promoveu uma oportunidade para alguns dos fãs assistirem à produção pela primeira vez nas telonas.