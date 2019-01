Homem-Aranha No Aranhaverso

Horário válido até o dia 30 de janeiro:

Dublado (3D): 21h10

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

Miles Morales √© um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, j√° falecido. Entretanto, ao visitar o t√ļmulo de seu √≠dolo em uma noite chuvosa, ele √© surpreendido com a presen√ßa do pr√≥prio Peter, vestindo o traje do her√≥i aracn√≠deo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimens√£o paralela, assim como outras varia√ß√Ķes do Homem-Aranha.

Gênero: Animação, ação

Classificação: 10 anos

Duração: 1h50

Trailer: