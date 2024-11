Divirta-se muito com Alexandre Porpetone no Cineplus Emacite. 🍿 O show ser√° no dia 02 de dezembro √†s 20h. Garanta agora o seu ingresso: https://www.diskingressos.com.br/evento/7934/02-12-2024/sc/mafra/alexandre-porpetone

Alexandre Porpetone, mais conhecido pelo seu personagem Cabrito Tevez, √© um ator, humorista e radialista brasileiro. Com a marca de mais de 180 imita√ß√Ķes de vozes de famosos, √© um dos mais reconhecidos imitadores e humoristas do pa√≠s.