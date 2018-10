Inclusão social: Cineplus é a primeira rede de cinemas com tecnologia ProAccess

Em breve o Cineplus Emacite terá 100% de acessibilidade. O cinema terá, por exemplo, um elevador e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva (sistema de audiodescrição e legendagem). No total, serão investidos mais de R$ 100 mil em melhorias.

Mensagem da Rede Cineplus:

Com muito orgulho informamos que somos o primeiro cinema do Brasil com sala totalmente acess√≠vel, tanto para pessoas com defici√™ncia visual quanto para pessoas com defici√™ncia auditiva. Estamos muito felizes em poder contribuir ainda mais com a inclus√£o social. ‚̧

A sala fica no Cineplus Jardim das Américas (em Curitiba), e logo mais teremos no Cineplus Mafra, o primeiro em Santa Catarina.