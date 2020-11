O filme Mulher-Maravilha 1984 estreia dia 16 de dezembro no Cineplus Emacite com as sess√Ķes: 14h | 17h | 20. Voc√™ j√° pode garantir o seu ingresso antecipado! Compre na bilheteria, pelo site ou pelo aplicativo CINEMA CINEPLUS.

Sinopse: Mulher-Maravilha 1984 acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grande inimigos – o empres√°rio de m√≠dia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) – enquanto se re√ļne com seu interesse amoroso Steve Trevor (Chris Pine).

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Classificação: A definir

Duração: 2h31

Trailer: