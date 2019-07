Iniciada a venda de ingressos para O Rei LeÃ£o

O filme O Rei Leão estreia no dia 18 no Cineplus Emacite. Já é possível comprar ingressos na bilheteria ou através do site da rede Cineplus. Confira os horários.

Dublado (3D): Pré-estreia na noite de quarta para quinta-feira: 00h01

Dublado (3D): 13h30 | 16h10 | 18h50

Sinopse:

Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Tudo corre bem, até que uma grande tragédia atinge sua vida mudando sua trajetória para sempre. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Gênero: Animação, família

Classificação: 10 anos

Duração: 2h

Trailer: