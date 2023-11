Jogos Vorazes estreia neste feriado no Cineplus Emacite

Antes de Katniss Everdeen, sua revolu√ß√£o e o envolvimento do 13 distrito, houve o Presidente Snow, ou melhor, Coriolanus Snow. A Cantiga dos P√°ssaros e das Serpentes √© a hist√≥ria do ditador de Panem antes de chegar ao poder. Anos antes, Coriolanus Snow vivia na capital, nascido na grande casa de Snow, que n√£o anda muito bem em popularidade e financeiramente. Ele se prepara para sua oportunidade de gl√≥ria como um mentor dos Jogos. O destino de sua Casa depende da pequena chance de Coriolanus ser capaz de encantar, enganar e manipular seus colegas para conseguir mentorar o tributo vencedor. Foi lhe dado a tarefa humilhante de mentorar a garota tributo do Distrito 12. Os destinos dos dois est√£o agora interligados ‚Äď toda escolha que Coriolanus fizer ter√° consequ√™ncias dentro e fora do Jogo. Na arena, a batalha ser√° mortal e a garota ter√° que sobreviver a cada segundo. Fora da arena, Coriolanus come√ßa a se apegar a garota, mas ter√° que ter que qualquer passo que der, far√° com que a menina e ele mesmo sofram de alguma maneira.

Gênero: Ficção Científica, Ação, Aventura

Classificação: 12 anos

Duração: 2h38



Sessão às 18h30 neste feriado

