Konheça o elenko de Mortal Kombat; filme estreia em maio no Cineplus

O novo live-action da popular franquia de videogame será lançado nos Estados Unidos (EUA) no dia 23 de abril, uma semana após a data de lançamento programada. Aqui no Brasil, os fãs precisarão esperar um pouco mais para assistir ao longa, que só vai estrear nos cinemas em 13 de maio.

O filme de “Mortal Kombat” promete! Em novo v√≠deo promocional, o diretor Simon McQuoid explica que seu objetivo sempre foi preservar as caracter√≠sticas dos games ‚ÄĒ e isso inclui, √© claro, o sangue e as mortes violentas!

“Os fatalities s√£o doentis, de t√£o violentos”. Simon McQuoid, diretor.

Ele afirma que caprichou no elenco para que as cenas de luta n√£o fossem apenas √©picas, mas tamb√©m reais: “Nos jogos, as lutas s√£o brutais, ent√£o eu precisava contratar pessoas que tivessem essa habilidade”. Um ator se destacou: Joe Taslim, que interpreta o Sub-Zero. Mehcad Brooks, int√©rprete de Jax, lembra que se assustou ao ver o colega treinando: “Eu pensei: eu vou ter que lutar com esse cara?!”

Brooks conta que os movimentos de Taslim eram t√£o r√°pidos que as c√Ęmeras n√£o conseguiam capturar tudo ‚ÄĒ a equipe precisou pedir que ele fizesse tudo mais devagar.

O filme ser√° repleto de acenos para os f√£s dos games ‚ÄĒ j√° no v√≠deo promocional, Kung Lao (Max Huang) aparece dizendo “Flawless Victory” (“Vit√≥ria Perfeita”), frase que aparece ao fim das lutas quando o vencedor n√£o recebeu qualquer dano. Confira o v√≠deo:

Este ser√° o terceiro filme em live action da franquia baseada no game.

Antes dele houve “Mortal Kombat”, de 1995, e “Mortal Kombat: A Aniquila√ß√£o”, de 1997.

O novo filme ser√° a estreia em longas no cinema do diretor australiano Simon McQuoid.

Entre os atores est√£o Lewis Tan (de ‚ÄúDeadpool 2‚ÄĚ), como Cole Young, Jessica McNamee (de ‚ÄúA guerra dos sexos‚ÄĚ) e Josh Lawson (de ‚ÄúO Esc√Ęndalo‚ÄĚ) como Kano.