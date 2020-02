A Lurde e o Carmo estarão em Mafra nesta segunda-feira. Já garantiu o seu ingresso? Apenas R$ 20 + 01 kg de alimento. À venda na bilheteria do cinema. Colabore e se divirta muito com o Show de Humor #Pobrice com Hallorino Jr. Nesta segunda-feira às 20h30 no Cineplus Emacite.