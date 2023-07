Mafra recebe tributo a ABBA com direito a balé e orquestra

🕺🏼 O Abba Experience in Concert se apresenta no dia 22 de julho (s√°bado) √†s 20h no Cineplus Emacite Mafra. O espet√°culo trar√° os maiores sucessos do grupo sueco. Os ingressos j√° est√£o √† venda com o pre√ßo de R$ 50 a R$ 130. Para comprar acesse o site abaixo:

🎟ÔłŹ https://ingressodigital.com//evento/8990/Abba_Experience

Será uma megaprodução com mais de 25 integrantes no palco, num espetáculo totalmente cantado e tocado ao vivo, com ballet, banda e orquestra, além dos quatro cantores. Abba Experience In Concert conta a história de uma das maiores bandas de todos os tempos, através de seus maiores sucessos.

A proposta √© levar o p√ļblico a uma viagem aos anos de 1970, atrav√©s do repert√≥rio do quarteto sueco composto por Agnetha F√§ltskog, Bj√∂rn Ulvaeus, Benny Andersson, e Anni-Frid Lyngstad, cujo nome √© um acr√īnimo formado pelas iniciais do primeiro nome de cada membro. Durante o evento a plateia √© conduzida a uma verdadeira experi√™ncia, pautada por in√ļmeros sucessos, todos altamente reconhec√≠veis de imediato.

O Cineplus Emacite Mafra fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, n¬ļ 22 ‚Äď Centro.