Megatubarão

Horários válidos até o dia 15 de agosto:

Dublado (3D): 18h40 e 21h

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, o oceanógrafo chinês (Winston Chao) contrata Jonas Taylor (Jason Statham), um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já se encontrou com a criatura anteriormente.

Gênero: Ação, Suspense

Classificação: 12 anos

Elenco: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson

Duração: 1h53

Trailer: