Milton Durski Ã© homenageado no Festival de Cinema da Lapa

Nosso querido Miltinho (diretor geral da Rede Cineplus) recebeu neste domingo o Diploma de M√©rito no Festival de Cinema da Lapa. O evento est√° entre as principais celebra√ß√Ķes do cinema nacional. Milton Durski √© um dos principais exibidores do Brasil e √© bastante apaixonado por cinema. Gra√ßas a ele temos o Cineplus sempre forte e com grandes novidades.