Miss√£o: Imposs√≠vel 7 √© uma joia para p√ļblico √°vido por adrenalina. Entre aeroportos e trens em movimento, a√ß√£o do s√©timo filme amplifica a exuber√Ęncia da franquia em ano √≥timo para o g√™nero.

Sobre o filme: Miss√£o Imposs√≠vel 7: Acerto de Contas Parte 1 √© o s√©timo cap√≠tulo da franquia de a√ß√£o e espionagem iniciada em 1996, que acompanha o agente norte-americano Ethan Hunt (Tom Cruise) em miss√Ķes altamente secretas e perigosas. Agora, no novo filme, Ethan e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) recebem outra importante miss√£o: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas m√£os erradas, pode representar uma amea√ßa para toda a humanidade. Com o controle do futuro e o destino de todo o mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida fren√©tica e mortal ao redor do planeta. Al√©m disso, Ethan ainda √© confrontado por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, e √© for√ßado a aceitar que, para completar o desafio, nada pode importar mais do que a miss√£o – nem mesmo sua pr√≥pria vida.

Gênero: Ação, Espionagem, Aventura

Classificação: 14 anos

Duração: 2h43

Trailer: