Moana 2 estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

Sess√Ķes a partir da quinta-feira (28): 10h | 14h | 16h20 | 18h50

*Sess√£o das 10h apenas na sexta-feira, s√°bado e domingo

Sequ√™ncia da j√° cl√°ssica anima√ß√£o musical da Disney, Moana 2 acompanha o reencontro de Moana e Maui para uma nova aventura pelos mares. Passados tr√™s anos desde a √ļltima jornada mar√≠tima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polin√©sia Moana de volta para √°guas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improv√°vel de marinheiros. Com a ajuda tamb√©m do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldi√ß√£o terr√≠vel que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo. Nessa grandiosa miss√£o, Moana e sua equipe v√£o desbravar novos territ√≥rios e enfrentar velhos e novos inimigos, como monstros mar√≠timos, feiti√ßos e deuses do mal. Tudo isso em busca de reconectar sua na√ß√£o e assegurar a paz dos oceanos.

Gênero: Aventura, Animação, Família

Classificação: Livre

Duração: 1h40

