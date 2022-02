Moonfall: A Lua está prestes a colidir com a Terra em novo filme do diretor de O Dia Depois de Amanhã

Se depender do cineasta alemão Roland Emmerich, o mundo está (mais uma vez) prestes a acabar! Seu novo filme-catástrofe, intitulado Moonfall – Ameaça Lunar, chega aos cinemas nesta quinta-feira (03/02).

Estrelada por Halle Berry (X-Men), Patrick Wilson (Invocação do Mal) e John Bradley (Game of Thrones), a superprodução se soma às demais tramas de ação e destruição global dirigidas por Emmerich – como Godzilla (1998), O Dia Depois de Amanhã (2004), 2012 (2009), além de Independence Day (1996) e Independence Day: O Ressurgimento (2016).

Dessa vez, a história mostra uma força misteriosa que tira a Lua de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. Poucas semanas antes do impacto e com a humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Berry) está convencida de que tem a resposta para salvar o planeta.

Porém, apenas um colega de seu passado, o astronauta Brian Harper (Wilson), e o teorista da conspiração K.C. Houseman (Bradley) acreditam nela. Em situação de emergência, os improváveis heróis embarcam em uma corrida contra o tempo para montar uma missão especial e, assim, impedir que a humanidade seja extinta. Chegando lá, eles descobrem que a Lua não é exatamente uma bola gigante que gira em torno da Terra.

Para suas grandiosas sequências de ação, Moonfall contou com quatro equipes de efeitos visuais (VFX) – duas alemãs e duas britânicas. Em uma das passagens mais marcantes, os protagonistas decolam em um ônibus espacial quando a Terra começa a perder gravidade e um enorme tsunami se aproxima. Embora o público do cinema esteja familiarizado com esse tipo de caos, retratar a crescente falta de peso no planeta foi particularmente exigente – como contou Stephan Trojansky, presidente da Scanline VFX, em entrevista à Variety.

“O que acontece quando um tsunami se aproxima de você em gravidade negativa? Ele cria gavinhas [formato que lembra uma mola]? Desenvolvemos bolhas de água que subiam no ar – bolhas do tamanho de uma piscina”, explicou o executivo.

Outro desafio foi fazer com que o tsunami parecesse enorme, mantendo-o em escala e movendo-se a uma velocidade realista. Segundo Trojansky, a cena apresenta um evento colossal que poderia estar em dois filmes diferentes. Há o lançamento do ônibus espacial e, depois, a imensa onda de 300 metros. “O ônibus espacial mal escapa da borda da onda. Tivemos muitas iterações [algo como repetições]. A água vai tocá-lo ou cutucá-lo um pouco?”, assim o executivo descreveu os esforços do time para tornar a sequência crível.

Moonfall ainda reúne nomes como Donald Sutherland, Charlie Plummer, Carolina Bartczak, Eme Ikwuakor e Michael Peña. Vale lembrar que Josh Gad foi originalmente escalado como K.C. Houseman, mas desistiu do projeto devido a conflitos de agenda. O roteiro é assinado por Spenser Cohen, Harald Kloser e pelo próprio Emmerich. A distribuição é da Diamond Films.

Quanto à trilha sonora – sempre um diferencial em longas-metragens de temática apocalíptica ou espacial –, foi gravada pelo austríaco Harald Kloser no Synchron Stage, palco na área dos antigos estúdios de cinema Rosenhügel, em Viena, em setembro de 2021. Os instrumentos, como as cordas, foram captados separadamente para maior flexibilidade durante a pós-produção.

Fonte: Adoro Cinema

Moonfall РAmea̤a Lunar

Sinopse: “Moonfall” mostra uma força misteriosa que tira a Lua de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. Poucas semanas antes do impacto e com a humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um colega do passado, o astronauta Brian Harper (Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis correm contra o tempo para montar uma missão ao espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que parece.

Gênero: Ação, suspense, ficção científica

Classificação: 14anos

Duração: 2h

Trailer: