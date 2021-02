‘Mortal Kombat’: confira o trailer do novo filme baseado no game

Terceiro filme em live action da franquia baseada no jogo tem previsão de lançamento no Brasil no dia 15 de abril.

O filme “Mortal Kombat” teve seu trailer divulgado nesta quinta-feira (18).

O longa tem previsão de estreia no Brasil para o dia 15 de abril. Este será o terceiro filme em live action da franquia baseada no game.

Antes dele houve “Mortal Kombat”, de 1995, e “Mortal Kombat: A Aniquilação”, de 1997.

O novo filme será a estreia em longas no cinema do diretor australiano Simon McQuoid.

Entre os atores estão Lewis Tan (de “Deadpool 2”), como Cole Young, Jessica McNamee (de “A guerra dos sexos”) e Josh Lawson (de “O Escândalo”) como Kano.