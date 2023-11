“Napoleão” com Joaquin Phoenix no elenco estreia no Cineplus Emacite

Estreia nesta quinta-feira (23) o novo filme dirigido pelo brit√Ęnico Ridley Scott, ‚ÄúNapole√£o‚ÄĚ, que retrata a vida do imperador dos franceses Napole√£o Bonaparte (1769-1821). O l√≠der militar √© interpretado pelo ator americano Joaquin Phoenix (‚ÄúCoringa‚ÄĚ).

O filme de 2 horas e 38 minutos fala sobre a jornada do estadista, suas origens e sua r√°pida ascens√£o ao trono. E quem disse que n√£o existe romance em meio aos filmes de guerra? Em ‚ÄúNapole√£o‚ÄĚ, o relacionamento do imperador com sua esposa, Josephine (Vanessa Kirby), tomar√° conta de muitas cenas e se torna tamb√©m pe√ßa central da trama.

Sobre o filme:

Dirigido por Ridley Scott, o filme √© um olhar original e pessoal sobre as origens de Napole√£o Bonaparte (Joaquin Phoenix) e sua r√°pida e implac√°vel ascens√£o a imperador, visto atrav√©s do prisma de seu relacionamento visceral e muitas vezes vol√°til com sua esposa e verdadeiro amor, Josephine (Vanessa Kirby). Era no calor da batalha que a mente talentosa de Napole√£o como estrategista militar brilhava mais e ao mesmo tempo ele travava uma outra guerra: uma cruzada rom√Ęntica com sua esposa ad√ļltera.

Vindo do nada, como um oficial de artilharia do ex√©rcito franc√™s, o longa retrata sua jornada, at√© ser derrotado e exilado na ilha de Santa Helena. Conquistando o mundo para tentar conquistar o amor dela, suas t√°ticas lhe renderam uma forte reputa√ß√£o e foi preciso sete coaliz√Ķes de pot√™ncias diferentes para derrot√°-lo. No entanto, quando n√£o consegue conquistar seu amor, ele tenta destru√≠-la – e destr√≥i a si mesmo no processo.

Gênero: Biopic, Histórico, Aventura, Guerra

Classificação: 16 anos

Duração: 2h38



Trailer: