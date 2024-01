Nosso Lar 2 estreia quinta-feira no Cineplus; garanta já o seu ingresso

Depois de levar milh√Ķes de brasileiros aos cinemas, Nosso Lar est√° de volta em um segundo filme e com uma nova hist√≥ria esp√≠rita. O filme estreia nesta quinta-feira, dia 25, no Cineplus Emacite. Do dia 25 at√© o dia 31 o filme ficar√° em cartaz √†s 19h. Os ingressos j√° podem ser adquiridos na bilheteria, site https://cinemacineplus.com.br/ingressos-online/ ou app CINEMA CINEPLUS.

Baseado no best-seller ‚ÄúOs Mensageiros‚ÄĚ, de Chico Xavier, lan√ßado pela Federa√ß√£o Esp√≠rita Brasileira, o filme aborda uma nova hist√≥ria de Andr√© Luiz que, segundo a sinopse oficial, se junta a um grupo de esp√≠ritos mensageiros da cidade espiritual Nosso Lar, liderados por Aniceto (Edson Celulari), na miss√£o de ajudar a salvar projetos de vidas que est√£o prestes a fracassar. Entre eles Ot√°vio (Felipe de Carolis), m√©dium que n√£o cumpriu com o planejado em sua miss√£o, Isidoro (Mouhamed Harfouch), respons√°vel por uma casa esp√≠rita que seria uma oficina espiritual na Terra, e Fernando (Rafa Sieg), empres√°rio respons√°vel pelo financiamento do projeto de cria√ß√£o da oficina espiritual na Terra.

Com um marco de 4 milh√Ķes de pessoas com o primeiro filme, lan√ßado em 2010, a sequ√™ncia ganhou um novo trailer poderoso. Confira: