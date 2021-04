Novo trailer de InvocaÃ§Ã£o do Mal 3 – A Ordem do DemÃ´nio

O caso demoníaco que chocou a América. #InvocaçãoDoMal3: A Ordem do Demônio, breve no Cineplus.

Baseada em uma história real, a trama acompanhará Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) atuando ao lado da lei no primeiro caso de possessão demoníaca a ser levado ao tribunal dos Estados Unidos.

A estreia de Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio estava inicialmente prevista para 2020 mas, por conta da pandemia do coronavírus, foi adiada para 4 de junho de 2021.

Assista ao novo trailer, se tiver coragem. 👻