O cinema de Mafra terÃ¡ o especial de 20 anos do filme Harry Potter?

O Click Riomafra j√° recebeu v√°rias mensagens de f√£s questionando: o cinema de Mafra ter√° o especial de 20 anos do filme Harry Potter?

√Č fato que a franquia Harry Potter vai retornar aos cinemas de todo o mundo em comemora√ß√£o aos 20 anos do primeiro filme, de acordo com informa√ß√Ķes reveladas pelo canal Space da Warner M√©dia na √ļltima semana.

A franquia, que é uma das mais bem sucedidas do cinema, terminou em 2011, com Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2. O universo criado por J K Rowling fez tanto sucesso que em 2016 ganhou uma nova série de filmes com Animais Fantásticos, que se passa antes da história da trama original.

Infelizmente n√£o s√£o todos os cinemas que exibir√£o o filme. A rede Cineplus ter√° duas sess√Ķes especiais do Harry Potter 20 anos no dia 21 de novembro, mas somente no Cineplus Jardim das Am√©ricas, em Curitiba, com sess√Ķes em 3D. Vale a pena visitar e conhecer. O cinema fica localizado na¬†Av. Nossa Sra. de Lourdes, 63. O Cineplus tem uma super hiper mega sala TSX Laser l√°. 💜 A programa√ß√£o ser√° definida em breve.

√Č importante ressaltar que os cinemas do Brasil seguem as regras das distribuidoras. Se dependesse apenas do Cineplus ter√≠amos em Mafra tamb√©m a exibi√ß√£o sem d√ļvida, pois h√° muitos f√£s por aqui.