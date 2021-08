O EsquadrÃ£o Suicida estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

O Esquadrão Suicida usará alguns dos mesmos personagens do longa original de 2016, de David Ayer, como a Arlequina (Margot Robbie), Amanda Waller (Viola Davis), Rick Flagg (Joel Kinnaman) e Capitão Bumerangue (Jai Courtney), mas não terá tantas conexões com a trama do predecessor.

O longa vai se inspirar nas HQs do grupo na d̩cada de 1980, escritas por John Ostrander Рque, inclusive, aparece no primeiro trailer Рe Kim Yale.

O Esquadrão Suicida chega ao Cineplus Emacite nesta quinta-feira, dia 5 de agosto. Sessões: 17h | 20h.

Sinopse: Qual é a missão de vida e morte para hoje? Reunir um grupo de prisioneiros de alta periculosidade como Sanguinário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão-Rei, Blackguard, Javelin, e a psicopata favorita de todos, Arlequina. Em seguida, armar todos até os dentes e jogá-los (literalmente) na remota ilha Corto Maltese. Na selva povoada de militantes adversários e forças de guerrilha que aparecem do nada a cada momento, os integrantes do Esquadrão estão em uma missão de busca e destruição. Classificação indicativa 16 anos, contém conteúdo sexual, violência extrema e linguagem imprópria.

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Duração: 2h10

Possui cena pós-créditos: Sim! 01 cena

Sessões a partir do dia 05/08: 17h | 20h

Trailer: